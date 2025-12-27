Ali Palabıyık’tan Bahis Soruşturması Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bahis soruşturması çerçevesinde, son beş yılda TFF bünyesinde görev yapmış hakemlerin bahis oynama tespitleri açıklandı. İlgili isimler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereğince tedbirli bir biçimde PFDK’ya sevk edildi. Bu listede, Süper Lig hakemi olarak görev yapan Ali Palabıyık’ın adı da yer aldı. Palabıyık, sosyal medya vasıtasıyla bir açıklama yaparak, 2022 yılında kendi bilgileriyle bahis sitelerine üye olunduğunu ve kupon oluşturulduğunu belirtti. Bu nedenle hukuki süreç başlatacağını da duyurdu.

HAKEMİN AÇIKLAMALARI

Ali Palabıyık, yaptığı paylaşımda, “ADINI DUMADIĞIM, SÖYLEYEMEDİĞİM LİGLER VE TAKIMLAR” ifadesiyle, “Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği’nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa’nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm. 2022 yılı Kasım ayına ait 12 kupon, 2022 Aralık ayına ait 1 kupon yapılmış olduğunu görmekteyim. Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın dört bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte. Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık’ta oynanmış” dedi.

KUMPAS İDDİASI

Palabıyık, yaşananların nedenini sorgularken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022’de yönettiğini ve bu maç sonrası çok sayıda tehdit aldığını belirtti. “Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022’de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım” ifadeleriyle durumunu açıkladı.

ADLI SÜREÇ BAŞLATILACAK

TFF Hukuk Müşavirliği’ne dair kaygılarını dillendiren Palabıyık, “ÇOK MANİDARDIR” vurgusu yaparak, “TFF Hukuk Müşavirliği, ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin TCKN’si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır. Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika’da bulunmaktaydım. Yaşanan bu olaylar ve babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönüyorum. Avukatlarım aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ve TFF’ye gerekli başvurularımızı yapacağım. Bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF’nin bu açıklamasını fırsat bilenlere de yine adalet önünde gerekli girişimlerimi yapacağım” diyerek sürecin takipçisi olacağını belirtti.