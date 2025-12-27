Baba Vanga’nın 2026 Kehanetleri Tekrar Gündemde

Ölümünün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtiği halde, Bulgar mistik Baba Vanga’nın ismi dünya genelinde krizlerin yükseldiği her dönemde tekrar gündeme geliyor. Takipçileri tarafından “Balkanların Nostradamus’u” olarak anılan Baba Vanga’nın, özellikle 2026 yılı hakkındaki kehanetleri ise merak ve korku uyandırıyor.

TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINI ÖN GÖRDÜ MÜ?

Gerçek adı Vangelia Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, yaşadığı dönem boyunca sadece halk arasında değil, aynı zamanda devlet liderleri tarafından da ilgiyle karşılanmıştı. Sovyetler Birliği’nin eski liderlerinden Leonid Brejnev’in bile kendisine danıştığı sav edilirken, destekçileri Vanga’nın Çernobil nükleer felaketi, Prenses Diana’nın ölümü ve 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarını önceden bildiğine inanıyor.

ÖLÜMÜNDEN SONRA EFSANESİ SÜRÜYOR

Baba Vanga’nın 11 Ağustos 1996’da 85 yaşında, meme kanseriyle verdiği mücadele sonucunda hayatını kaybedeceğini de önceden gördüğü düşünülüyor. Onun ölümünden sonra efsanesi daha da büyümeye devam etti. Günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Bulgaristan’daki Rupite köyünde, sönmüş bir yanardağ kraterinin yakınında yer alan evini ziyaret ederek onun ruhunu hissetmeye çalışıyor. Ziyaretçilerin buraya çekilmesinin nedeni yalnızca batıl inançlar değil; ayrıca Baba Vanga’nın görünmeyeni algılama, insanların dertlerini iyileştirme ve geleceği sezme yeteneğine dair yaygın inanç da dikkat çekiyor. Ancak enteresan bir gerçek var: Baba Vanga’nın kehanetlerine dair yıllara yayılmış, doğruluğu kanıtlanmış hiçbir yazılı kayıt mevcut değil. Söylenenlerin çoğu, ölümünden sonra derlenen anlatılara dayanıyor. Yanlış çıkan tahminler zamanla unutulurken, doğru olduğu öne sürülen kehanetlerin ise efsaneyi daha da beslediği belirtiliyor. Özellikle Rusya’da Baba Vanga’nın zamanla azize benzeri bir figür haline geldiği de vurgulanıyor.

2026 KEHANETLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

Baba Vanga’nın adı 2026 yılı ile ilgili olarak özellikle uluslararası platformlarda, Sky HISTORY gibi kanallarda sıklıkla anılıyor. Bu kehanetlerin çoğu spesifik tarih veya yer içermese de mevcut küresel koşullarla ilişkili olduğu iddiaları nedeniyle dikkat çekici bulunuyor.

İNSANLIK UZAYLILARLA İLK TEMASI KURACAK MI?

2026 ile ilgili en çarpıcı ve tartışmalara yol açan iddia, insanlığın başka bir medeniyetle ilk teması kuracağına dair. Bazı anlatımlarda bu temas, Kasım 2026’da dünyaya yaklaşacak dev bir uzay aracı olarak betimleniyor. Bu iddialar, gökyüzünde olağanüstü hareketlilik olduğuna dair söylentilerle ve 3I/ATLAS gibi yıldızlararası cisimlere dair tartışmalarla destekleniyor. UFO ve bilinmeyen hava olaylarına merak duyanlar için böyle senaryolar, Baba Vanga’nın kehanetlerinin en ilgi çekici başlıkları arasında yer alıyor.

DÜNYA FELAKETLERLE SARSILABİLİR

Baba Vanga’ya atfedilen bir başka yaygın iddia ise 2026 yılında dünya kara alanının yüzde 7 ila yüzde 8’inin büyük felaketlerle sarsılabileceği yönünde. Bu felaketler arasında büyük depremler, şiddetli volkanik patlamalar ve aşırı hava olayları sıralanıyor. Vanga’nın kehanetleri genelde yer ve tarih belirtmese de son yıllarda yaşanan Avrupa’daki rekor sıcak hava dalgaları, Avustralya ve Kanada’daki yıkıcı orman yangınları, Myanmar ve benzeri bölgelerde yaşanan ölümcül depremler, bu iddiaların neden ciddiye alındığını açıkça gösteriyor.