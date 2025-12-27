TÜVTÜRK 28 Aralık Pazar Günü Hizmet Verecek

Yoğunluk sona ermeden TÜVTÜRK muayene istasyonları uyarıyor

Yoğun bir muayene sürecinin yaşandığı TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının, 28 Aralık Pazar günü açık olacağı bildirildi. Normalde pazar günleri hizmet vermeyen TÜVTÜRK, bu tarihte istasyonların faaliyet göstereceğini açıkladı.

ÖZEL GÜNDE HİZMET VERİLECEK!

28 Aralık 2025 tarihinde Türkiye genelindeki tüm istasyonların (motosiklet ve mobil istasyonlar hariç) açık olacağı bilgisini paylaşarak, “Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek” ifadesini kullandı. Bu özelliğinden dolayı vatandaşların muayene işlemlerini bu tarihe sıkıştırma eğiliminde olduğu gözlemleniyor.

ZAMLARDAN ETKİLENMEMEK İÇİN KUYRUKTA BEKLEYENLER VAR

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nda 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Zamdan etkilenmek istemeyen sürücüler, muayenelerini yıl bitmeden yaptırmak için istasyonlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla muayene ücretleri ise şu şekilde belirlenmiş durumda: Motosiklet, Motorlu Bisiklet, Traktör (Römorklu/Römorksuz): 1.674 TL; Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork, Yarı Römork, Özel Amaçlı Taşıt: 3.288 TL; Kamyon, Çekici, Otobüs, Tanker: 4.449 TL.

