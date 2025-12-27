Mersin’de Yangın: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

mersin-de-yangin-iki-kardes-hayatini-kaybetti

MERSİN’DE YANGIN FELAKETİ

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi’nde Türker ailesine ait bir iki katlı müstakil evde yangın meydana geldi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesiyle birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Fakat yangın kontrol altına alındıktan sonra eve giren ekipler, acı bir haberle karşılaştı; 7 yaşındaki Poyraz Türker ve 1 yaşındaki Ayaz Türker’in yaşamını yitirdiğini tespit ettiler.

ANNE ATEŞLER İÇİNDE KALDI

Olay yerine gelen anne Ayşenur Türker, sinir krizi geçirerek yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yangının, anne Ayşenur Türker’in bakkala ekmek almak için gittiği sırada sobadan çıktığı düşünülüyor. Baba Halil Türker’in ise işte olduğu öğrenildi.

DİĞER TRAJİK OLAYLAR

Bunun yanı sıra, İstanbul’un Pendik ilçesinde de yakın zamanda bir evde çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetmişti.

