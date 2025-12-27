Arda Güler Real Madrid’in Vazgeçilmezi Oldu

La Liga’nın köklü kulübü Real Madrid, 2025 sezonunu 42 puanla ikinci sırada tamamladı. Bu süreçte milli futbolcu Arda Güler’in performansı göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip. Geçtiğimiz sezonlarda Carlo Ancelotti’nin yönetiminde yeterince süre bulamayan genç yetenek, bu yıl Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte formunu yükseltti. Real Madrid, kulübün resmi internet sitesi üzerinden Güler’in takım için ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

GÜLER HER MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid, “Arda Güler her maçta forma giydi” başlığıyla Güler’in istatistiklerine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Orta saha oyuncusu, Real Madrid’in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi. Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor” denildi. Xabi Alonso yönetiminde, genç futbolcu toplamda üç kulvarda da görev aldı ve bu maçların tamamında sahaya çıktı.

ISTATİSTİKLER GÜLER’İ DESTEKLİYOR

Real Madrid oyuncusu, 25 maçta görev alırken, bu karşılaşmalar şu şekilde dağıldı: 18’i La Liga, 6’sı Şampiyonlar Ligi ve 1’i Kral Kupası’nda gerçekleştirildi. La Liga’daki 15 maçta, Avrupa’daki 5 maçta ve Kral Kupası’ndaki tek karşılaşmada ilk 11’de yer alarak önemli bir katkı sağladı. Güler’in bu sezonki performanısına odaklandığımızda, 3 gol attığı ve 7 asist yaptığı ortaya çıkıyor.