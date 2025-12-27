Ali Palabıyık’tan PFDK’ya Sevk Açıklaması Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturması çerçevesinde son beş yıl içinde TFF bünyesinde görev yapmış hakemlerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu isimler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereğince tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Açıklanan listede Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da bulunuyor. Palabıyık, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak durumu açıklığa kavuşturdu.

BAHİS DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Ali Palabıyık, 2022 yılında kişisel bilgileri kullanılarak bahis sitelerine üye olunduğunu ve kuponlar yapıldığını ifade etti. Bu bağlamda hukuki sürecin başlatılacağını belirtti. Palabıyık’ın açıklamasında yer alan ifadelerde, “Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği’nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa’nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm” dedi.

TEHDİT MESAJLARI VE KUMPAS

Palabıyık, 2022 yılının Kasım ayında 12, Aralık ayında ise bir kupon yapıldığını tespit ettiğini belirtti. “Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim. Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım” diyerek yaşadığı tehditleri dile getirdi. Eski cep telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldığını ve yeni numarasını almak için çaba sarf ettiğini kaydetti.

SORUNUN CİDDİYETİ

Palabıyık, TFF Hukuk Müşavirliği’nin benzer durumlarla ilgili daha önce birçok hakemin kimlik bilgilerinin izinsiz kullanılarak hesaplar açıldığına dikkat çekerek, “TFF’nin bu açıklaması, itibarımı zedeleyici bir davranış sergilemiştir. Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika’da bulunmaktaydım. Ancak yaşanan bu olaylar ve babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönüyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, avukatları aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ve TFF’ye başvurular yapacağını vurguladı ve bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarını arayacağını duyurdu.