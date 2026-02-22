Ali Tutal 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli temsilcilerinden biri olan Ali Tutal, sevenlerini üzen bir haberle anıldı. 76 yaşında hayatını kaybeden Tutal, “Güneşi Gördüm”, “Geniş Aile”, “Bereketli Topraklar Üstünde” ve “Hükümet Kadın” gibi önemli projelerde yer almıştı. Geçtiğimiz ay, geçirdiği beyin kanaması sonrasında 27 Ocak tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Tutal, evinde yaşadığı beyin kanaması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Entübe edilmiş olan usta oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini korumuştu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYDİ

Ali Tutal, geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirerek bir süre tedavi süreci yaşamıştı. Sağlık ekipleri, Hayati risk taşıyan oyuncunun sağlık durumunu halkla paylaşmıştı. Usta sanatçının birçok hayranı, bu süreçte sevgi ve support mesajlarını tutmaya devam etmişti.

ALİ TUTAL’IN HAYATI

Diyarbakır’da 1950 yılında doğan Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon camiasında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Siyasal İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine adım attı. Oyunculuk kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filmi ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol alan Tutal, teknik alanlarda da dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Hem sahne hem de teknik alanlardaki katkılarıyla Türk televizyon ve sinema sektörünün tanınan ve saygı duyulan isimlerinden biri olmayı başarmıştır.