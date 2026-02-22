Piyasalarda Dalgalı Seyir: Altın ve Dolar Değişkenlik Gösterdi

Altın, hızlı bir yükselişin ardından sert bir düşüşle gram bazında 6 bin lira seviyelerine kadar gerileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ardından dalgalı bir seyir izleyerek tekrar yükselişe geçmeyi başardı. Hafta başında 7 bin 15 lira olan gram altın, 7 bin 182 liraya çıkarak yatırımcısına yüzde 2,38 oranında kazanç sağlamış oldu.

ONS ALTINDAKİ RİBAKARLIK

Ons altın ise 16 Şubat’ta 4 bin 993 liradan işlem görürken, yüzde 1,82’lik bir artışla 5 bin 84 liraya ulaştı. Bu gelişim, yatırımcıların ons altına olan ilgisini artırmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Gümüş de altın ile benzer bir seyir izleyerek grafiğini korumaya devam ediyor. Sert bir düşüşün ardından tekrar yükselişe geçen gümüş, bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Hafta başında 107 liradan işlem gören gümüş, 119 liraya kadar yükselerek yatırımcısına yüzde 11,21 kazanç sağladı.

DOLARDA SİYASETİ GÖLGELİYOR

Dolar, siyasi gelişmelerin etkisiyle değer kazanıp kaybetmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın istikrarlı söylemleri ve müzakere adımları, dolara güç kazandırmaya başladı. Hafta başında 43,70 liradan işlem gören dolar, 43,82 liraya yükselerek bu hafta yüzde 0,27 değer kazanmış oldu.

EURO DA KAYBETTİRİYOR

Euro ise bu hafta yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı. Haftaya 51,84 liradan başlayan Euro, 51,69 liraya kadar gerileyerek yatırımcısına yüzde 0,29 oranında kaybettirdi.