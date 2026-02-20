Alican Uludağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı

alican-uludag-hakkinda-sorusturma-baslatildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SAVCILIK, GÖZALTI İŞLEMİNİ KAMUOYUNA DUYURDU

Yapılan açıklamada, Uludağ’ın bu soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındığı belirtildi. Yukarıda belirtilen suçlamalarla bağlantılı olarak Alican Uludağ’ın yarın İstanbul’da savcılığa getirilerek ifadesinin alınacağı bilgisi paylaşıldı.

