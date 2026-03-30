Alican Uludağ İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

Cumhurbaşkanına Hakaret ve Yanıltıcı Bilgi Yayma Nedeniyle Tutuklanan Gazeteci Hakkında İddianame hazırlandı

Alican Uludağ, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçları çerçevesinde tutuklanmasının ardından, 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış durumda.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın sonuçlandığı ve gazeteci Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla 3 yıl 8 aydan, 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.

İddianamenin, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine iletildiği kaydedildi.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, gazeteci Alican Uludağ’ın ABD merkezli sosyal medya platformunda yaptığı bazı paylaşımlar neticesinde “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Uludağ, bu soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınmış ve sonrasında emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakimlik, Uludağ’ı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Vodafone 5G Hizmetini Türkiye’de Başlatıyor

Vodafone, 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmetini başlatarak 81 il ve 922 ilçeye eş zamanlı olarak sinyal verecek.
Galatasaray’dan Transferde Fenerbahçe Şoku: Osayi-Samuel

Galatasaray, yeni sezonda sağ bek transferi için Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı ve bu oyuncu için izleme çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ile Ayrılık Gerçekleşti

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı ve milli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Etimesgut Belediyesi’nde Zimmet Suçu Operasyonu: 4 Gözaltı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yürütülen operasyonla ilgili, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hedefi Büyüyor

A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi durumunda, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. ABD'deki yorumcular, takımın performansını tartıştı.