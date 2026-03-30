Alican Uludağ İçin İstenilen Ceza Belli Oldu

Cumhurbaşkanına Hakaret ve Yanıltıcı Bilgi Yayma Nedeniyle Tutuklanan Gazeteci Hakkında İddianame hazırlandı

Alican Uludağ, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçları çerçevesinde tutuklanmasının ardından, 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış durumda.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın sonuçlandığı ve gazeteci Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla 3 yıl 8 aydan, 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.

İddianamenin, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine iletildiği kaydedildi.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, gazeteci Alican Uludağ’ın ABD merkezli sosyal medya platformunda yaptığı bazı paylaşımlar neticesinde “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Uludağ, bu soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınmış ve sonrasında emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakimlik, Uludağ’ı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.