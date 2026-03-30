Vodafone 5G Hizmetini Türkiye’de Başlatıyor

Vodafone, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verme amacıyla 1 Nisan’da devreye girecek 5G hizmeti için hazırlıklarını tamamladı. Dünya çapında 5G hizmeti sunmaya başladığı ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkaracak olan Vodafone, 81 il ve 922 ilçede aynı anda 5G sinyali vermeye başlayacak. Şirket, bireysel ve kurumsal müşterilerinin 5G’ye geçişini kolaylaştırmak için özel kampanyalar da düzenleyecek. Bu kampanyalar kapsamında, 6 gün boyunca seçili 5G destekli telefon modellerinde %50’ye varan indirim uygulanacak. Ayrıca, Vodafone kullanıcılarına 4 gün boyunca istedikleri bir gün sınırsız ücretsiz internet hediye edilecek. Müşteriler, yeni “Sınırsız Uygulama Paketleri” ile en sevdikleri uygulamalarda 5G’nin sınırsız imkanlarını deneyimleyebilecek.

YENİ KAMPANYALAR TANITILDI

Vodafone’un 5G geçiş sürecine dair yapılan çalışmalar ve sunulan yeni kampanyalar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’un ev sahipliğinde yapılan bir toplantıda duyuruldu. Toplantı esnasında, Türkiye’nin 7 bölgesiyle canlı bağlantılar kurularak, bu bölgelerdeki 5G çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatör markasıyız. 1 Nisan’da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti veriyor olacağız” diyerek Türkiye’nin bu teknolojiye fazlasıyla layık olduğunu vurguladı. Aksoy, 5G geçişini uluslararası deneyimlerinin ve 5 yıllık kapsamlı hazırlık süreçlerinin bir sonucu olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, “1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G’yi ülke geneline 2 yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda ilk günden hayata geçirmiş olacağız” dedi.

HAZIRLIKLAR 5 YILDA TAMAMLANDI

Son 5 yılda Vodafone şebekesinde gerçekleştirilen hazırlıklar hakkında bilgi veren Engin Aksoy, “Ekosistemimizle birlikte 15 bin kişilik doğrudan ve dolaylı çalışanımızın katkısıyla, 5 yılı aşkın bir hazırlık dönemini başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı. Aksoy, “Son 1 yılda ülke genelinde 10 milyon km yol kat ederek altyapımızı güçlendirdik” diyerek bu mesafeyi Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna 6 bin defa gitmek olarak açıkladı. Vodafone Türkiye, son 5 yılda şebekesine spektrum bedeli hariç 100 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı.

KUTLAMA KAMPANYALARI DUYURULDU

Vodafone, 5G’nin gelişini müşterileriyle birlikte kutlamak amacıyla 2 ayrı kampanya gerçekleştirecek. 30 Mart – 4 Nisan arasında, seçili 5G destekli telefonlar için %50’ye varan indirimler sunulacak. Bu indirim, Türkiye’de daha önce yapılmış en büyük 5G cihaz indirim kampanyası olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirtilen zaman diliminde Vodafone mağazalarına gitmeleri gerekecek. Bu kampanya aracılığıyla 200 milyon TL’yi aşkın cihaz faydası sağlanması planlanıyor. Diğer kampanya ile ise müşterilere 4 gün boyunca istedikleri bir gün sınırsız internet hediye edilecek.

SÜREKLİLİK VE YENİ PAKETLER

Vodafone, mevcut müşterileri için de bir yenilik sunarak, 5 farklı alanda “Sınırsız Uygulama Paketleri” ile 5G’nin geniş imkanlarını deneyimleme fırsatı verecek. Müşteriler, diledikleri paketi tarifelerine ek olarak ayda 99 TL karşılığında satın alabilecek. Böylece, sevdikleri uygulamaların 5G ile sınırsız bir şekilde kullanılmasını sağlayacaklar. İnovatif paket uygulaması ise 1 ay süresince geçerli olacak.

EV İNTERNETİ KAMPANYASI

Vodafone, Ev İnterneti kullanıcıları için de yeni bir kampanya sunacak. 5G RedBox, Aralık 2025’te piyasaya sunulan anında Ev İnterneti ürünü olarak, tak çalıştır özelliğiyle fiber hızında internet deneyimi sunacak. Ürünün 400 TL olan mevcut fiyatı, 1 Nisan itibarıyla 200 TL’ye düşürülecek.

KURUMLARA YENİ ÇÖZÜMLER SUNULUYOR

Vodafone, kurumsal müşterilerinin 5G dönüşümüne hazırlanmasına büyük önem veriyor. Şirket, 5G ile işletmelere 3 ana çözüm sunuyor: 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekeler, RedBox Business Pro ve yapay zekâ destekli yeni nesil kurumsal mobil tarifeler. Bu çözümler, işletmelere daha verimli üretim ve daha güvenli operasyon olanağı sağlıyor.

GERÇEK SEKTÖR PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Vodafone, 20’den fazla ülkede gerçekleştirdiği 5G MPN projeleri ve 11 yıllık IoT deneyimi ile endüstriyel dönüşümde büyük bir bilgi birikimine sahip. Türkiye’de de özel izinlerle gerçekleştirdiği 5G testleri ve projeleri ile bu deneyimi somut hale getiriyor. Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke altyapısını kuran Vodafone, ilk 5G destekli akıllı fabrika uygulamasını hayata geçirdi.

HİBRİT DENEYİM SUNULDU

Toplantıda, 5G destekli hologram teknolojisiyle bir kullanım senaryosu da gerçekleştirildi. Türkiye U19 Milli Takımı kaptanlarından Ceylin Kuyan’ın imzası, Vodafone 5G teknolojisi sayesinde toplantı alanında bulunan robot kol tarafından eş zamanlı olarak aktarıldı. Ayrıca, deneyim alanında Mobil Oyun, 5G Müşteri Faydaları ve güvenli sürüş gibi 5G çözümleri tanıtıldı.