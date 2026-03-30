Galatasaray’dan Transferde Fenerbahçe Şoku: Osayi-Samuel

galatasaray-dan-transferde-fenerbahce-soku-osayi-samuel

Trendyol Süper Lig’de art arda 4. şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, yeni sezon için transfer girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için şaşırtıcı bir hamle gerçekleştirerek, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel’i gündemine aldı.

GALATASARAY’IN TRANSFER HESAPLARI

Uluslararası medya kaynaklarına göre, İngiltere Championship takımlarından Birmingham’da zorluklar yaşayan Bright Osayi-Samuel, kariyerine farklı bir kulüpte devam etme arayışında bulunuyor. Birmingham’ın, yeni sezonda kadrosunun büyük bir kısmını yenileme kararı aldığı kaydedildi. Ayrıca, Osayi’nin Galatasaray’ın öncelikli hedeflerinden biri olduğu vurgulandı; maliyet ve performans açısından uygun bir seçenek olabileceği belirtildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

29 yaşındaki deneyimli sağ bek, Championship’in 35. haftasında yapılan Middlesbrough karşılaşmasının ardından hedef tahtasına oturtulmuştu. Birmingham, bu mücadeleyi 3-1 kaybetmesinin ardından taraftarlar Osayi-Samuel’i mağlubiyetin sorumlusunun olarak göstermiş, sosyal medya üzerinden sert tepkilerde bulunmuşlardı.

SON DÖNEMDE SÜRE ALAMADI

Yenilen gollerin ikisinin de Osayi-Samuel’in hatasından kaynaklandığını düşünen taraftarlar, futbolcuya yoğun eleştiriler yöneltmişti. Nijeryalı oyuncunun, Middlesbrough karşılaşmasının ardından oynanan 4 müsabakada da hiç süre alamadığı, bu nedenle kulüpten ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vodafone 5G Hizmetini Türkiye’de Başlatıyor

Vodafone, 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmetini başlatarak 81 il ve 922 ilçeye eş zamanlı olarak sinyal verecek.
Gündem

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ile Ayrılık Gerçekleşti

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı ve milli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Gündem

Etimesgut Belediyesi’nde Zimmet Suçu Operasyonu: 4 Gözaltı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yürütülen operasyonla ilgili, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hedefi Büyüyor

A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi durumunda, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. ABD'deki yorumcular, takımın performansını tartıştı.
Gündem

Noa Lang’ın Ekvador Maçındaki Durumu Merak Ediliyor

Liverpool karşılaşmasında sağ el baş parmağından sakatlanan Noa Lang, Hollanda milli takım kampında yer aldı. Hollanda medyası, Lang'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.