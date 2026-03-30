Galatasaray’dan Transferde Fenerbahçe Şoku: Osayi-Samuel

Trendyol Süper Lig’de art arda 4. şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, yeni sezon için transfer girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için şaşırtıcı bir hamle gerçekleştirerek, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel’i gündemine aldı.

GALATASARAY’IN TRANSFER HESAPLARI

Uluslararası medya kaynaklarına göre, İngiltere Championship takımlarından Birmingham’da zorluklar yaşayan Bright Osayi-Samuel, kariyerine farklı bir kulüpte devam etme arayışında bulunuyor. Birmingham’ın, yeni sezonda kadrosunun büyük bir kısmını yenileme kararı aldığı kaydedildi. Ayrıca, Osayi’nin Galatasaray’ın öncelikli hedeflerinden biri olduğu vurgulandı; maliyet ve performans açısından uygun bir seçenek olabileceği belirtildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

29 yaşındaki deneyimli sağ bek, Championship’in 35. haftasında yapılan Middlesbrough karşılaşmasının ardından hedef tahtasına oturtulmuştu. Birmingham, bu mücadeleyi 3-1 kaybetmesinin ardından taraftarlar Osayi-Samuel’i mağlubiyetin sorumlusunun olarak göstermiş, sosyal medya üzerinden sert tepkilerde bulunmuşlardı.

SON DÖNEMDE SÜRE ALAMADI

Yenilen gollerin ikisinin de Osayi-Samuel’in hatasından kaynaklandığını düşünen taraftarlar, futbolcuya yoğun eleştiriler yöneltmişti. Nijeryalı oyuncunun, Middlesbrough karşılaşmasının ardından oynanan 4 müsabakada da hiç süre alamadığı, bu nedenle kulüpten ayrılma kararı aldığı öğrenildi.