Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ile Ayrılık Gerçekleşti

Ligde ve EuroLeague’de peş peşe mağlubiyetler yaşayan Fenerbahçe Beko’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

WILBEKIN İLE AYRILIK SÖZ KONUSU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’in önde gelen ekiplerinden Fenerbahçe Beko, dört sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli guard Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yayımlanan resmi ifadede, Wilbekin’e şimdiye kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilirken, oyuncunun kariyerinin kalan bölümü için de başarı temennisi iletildi.

SAKATLIK ZORLU GÜNLER GETİRDİ

2022 yazında umutlarla kadroya katılan Wilbekin, Fenerbahçe forması altında birçok kritik karşılaşmada sahne aldı ve taraftarların takdirini kazandı. Ancak, geçen sezonun başındaki EuroLeague açılışında yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığı, onu uzun bir süre sahalardan uzak tutmuştu. Milli sporcu, bu sakatlığın ardından bir türlü tam anlamıyla geri dönüş gerçekleştiremedi.