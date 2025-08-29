Alişan, Mourinho’ya Tepki Gösterdi! Tazminatın Haram Olsun

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarı olan ünlü sanatçı Alişan’ı oldukça mutlu etti. Sosyal medya hesaplarından ardı ardına paylaşımlarda bulunan Alişan, Mourinho hakkında “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” ifadelerini kullandı. Portekizli hocanın 15 milyon euro tazminat alacak olmasına ise sert bir şekilde karşı çıktı. Alişan, “Alacağın tazminat haram olsun” diyerek düşüncelerini dile getirdi. “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, geçmişini anlatıp geleceğe dair bir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözüm görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere inşallah” şeklinde konuştu.

AİKUT KOCAMAN’IN DESTEKÇİSİ

Alişan, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olmasını istediğini belirtti. Ünlü sanatçı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak.. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim. Yoksa gelecek kim olursa olsun, Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı. İçimizden birisi olmalı. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” diye sordu.

Alişan, Kadıköy’de gerçekleşen Kayserispor maçının berabere bitmesi sonrası sosyal medya aracılığıyla tepkisini ortaya koydu. Mourhino’yu istifaya davet eden ünlü isim, “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git” ifadelerini kullandı.

Alişan, ayrıca “Trabzon maçından sonra yazmıştım; ‘Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız’ dedim. O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer.. Eğer biraz adamsan gidersin. Yapamadım, olmadı der gidersin!!!” sözleriyle durumu özetledi.