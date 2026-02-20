Alişan Ramazan Ayını Umre’de Karşıladı

ÜNLÜ ŞARKICI ALİŞAN RAMAZAN AYINI UMRE’DE KARŞILADI

Ünlü isim Alişan, kariyerinde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıklıkla magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak Ramazan ayını Umre’de karşılama fırsatı buldu. Şarkıcı, sosyal medya üzerinden ardışık paylaşımlar yaparak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

“ŞÜKÜRLER OLSUN”

Paylaşımında “Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim.. Allah herkese özellikle Ramazan’da Umre yapmayı nasip etsin..” notunu düştü. Daha önce birçok kez Umre ziyareti gerçekleştiren Alişan, en son bu yıl Şubat ayında eşi Buse Varol ile kutsal topraklara gitmişti. Sosyal medya gönderisinde “Allah’ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için.. Şükürler olsun Allah’ım.. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah.. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah.. Berat Gecemiz mübarek olsun..” ifadelerine yer verdi.