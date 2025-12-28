Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 4 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

alkollu-surucu-kaza-yapti-4-yarali-hastaneye-kaldirildi

Olayın meydana geldiği adres: Adil Mahallesi Ahududu Sokak

HIZLA GİDEN ARAÇ DİĞER ARAÇLARA ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., öncelikle 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Ardından kontrolden çıkarak bir tıra çarpan araç, bu çarpmanın etkisiyle durabildi. Çarpışmanın sonucunda hafif ticari kamyonetin sağ kısmı, tıra saplandı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan dört kişi yaralanarak, olay yerine ulaşan ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı gerçekleştiren sürücünün yapılan alkol testinde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, ardından ekipler tarafından sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.