Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 4 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olayın meydana geldiği adres: Adil Mahallesi Ahududu Sokak

HIZLA GİDEN ARAÇ DİĞER ARAÇLARA ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., öncelikle 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Ardından kontrolden çıkarak bir tıra çarpan araç, bu çarpmanın etkisiyle durabildi. Çarpışmanın sonucunda hafif ticari kamyonetin sağ kısmı, tıra saplandı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan dört kişi yaralanarak, olay yerine ulaşan ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı gerçekleştiren sürücünün yapılan alkol testinde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, ardından ekipler tarafından sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi.