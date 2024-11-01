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Alkollü Sürücü, Polisle Tartışıp Kaçtı

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DENETİM UYGULAMASI

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki Havuzlar Mahallesi girişinde gece saatlerinde alkol denetimi yaptı. Uygulamada durdurulan otomobilin sürücüsü C.P., polis ekibiyle önce tartıştı, ardından aracını bırakarak uygulama noktasından kaçtı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Kısa bir süre içerisinde polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakaladı. Yapılan testlerde C.P.’nin 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

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