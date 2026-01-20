Kadıköy’de Otoparkta Mercedes Yangını Paniğe Neden Oldu

İSTANBUL’DA ARAÇTA YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bostancı Mahallesi’nde, Emanet Sokak’ta yer alan bir apartmanın otoparkında park halindeki bir Mercedes marka araçta yangın meydana geldi. Yangının başlangıç nedeni henüz tespit edilemedi ve bu durum çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kısa bir süre içinde yangın, otoparkta bulunan diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

YANGINDA ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Bu iş kazasında, yangın sonucu araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.