İspanya Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a Ticaret Yanıtı

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE’ye yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Trump’ın ifadelerine dair endişe taşımadıklarını vurguladı. Albares, “Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz” diyerek, ABD Başkanı’nın farklı ülkelerin liderleri hakkında sık sık beyanatlar verdiğini hatırlattı. İspanya’ya yönelik tek taraflı bir ticari yaptırımın olası olmadığını ifade eden Albares, Avrupa Birliği’nin ortak ticaret politikalarına atıfta bulunarak, bu politikaların yürütme yetkisinin Avrupa Birliği’ne ait olduğunu belirtti.

SAVAŞA HAYIR VURGUSU

Albares, İspanyol hükümetinin “Savaşa hayır” duruşunu sürdürmeye devam ettiğini kaydederek, İran’a yönelik askeri saldırıları desteklemeyeceklerini ifade etti. Bu tutumun, dünya genelinde birçok ülke ve milyonlarca insan tarafından benimsenmiş olduğunu dile getiren Albares, uluslararası barışa destek verme çabasını yineledi.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK GERİLİM

Albares ayrıca, İspanya’nın İsrail’deki diplomatik temsil düzeyini büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürme kararını da açıkladı. İspanyol büyükelçinin altı aydan uzun bir süre önce istişareler için merkeze çağrıldığını hatırlatan Albares, o tarihten bu yana Benjamin Netanyahu hükümetiyle ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak beklenen dönüşümün gerçekleşmediğini aktardı. Bu nedenlerden dolayı Tel Aviv’deki İspanya büyükelçiliğinin temsil seviyesinin, İsrail’in Madrid’deki temsilciliğiyle eşit düzeye indirildiğini duyurdu.

TRUMP’TAN YENİDEN TEHDİT

ABD Başkanı Trump, 3 Mart’ta İspanya’yı “tüm ticari ilişkileri kesmekle” tehdit etmişti. Trump, son açıklamalarında ise İspanya’nın İran konusunda işbirliği yapmadığını öne sürerek, NATO ülkeleri arasında savunma harcamalarını artırmayan ülkelerden biri olması sebebiyle Madrid yönetimini eleştirdi.