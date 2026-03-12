İran’ın Hürmüz Boğazı Geçişi İçin Koordinasyon Şartı

İKİNCİ GÜNDE İRAN’IN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş, 13’üncü gününe girmiş durumda. İlgili taraflar saldırılarına devam ederken, savaşın etkileri sadece bölgeyle sınırlı kalmıyor. Güvenlik riski alanı genişliyor ve deniz ticareti üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatarak burada geçiş yapacak gemilere saldırı düzenleyeceklerini duyurdu ve bu durum küresel enerji krizini başlattı.

PETROL FİYATLARINDA KIRILMA

Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin geçememesi, petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz bir biçimde etkiliyor. Sevkiyatların durması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, dünya genelindeki enerji dengesini sarsacak boyutlara ulaşmış durumda.

İRAN’DAN GEÇİŞ İÇİN KOORDİNASYON ÖNERİSİ

Tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından İran’dan yeni bir açıklama yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı’ndan geçişin sağlanması için bir şart öne sürdü. Sözcü, “İran Donanması ile koordinasyon sağlandığı takdirde birçok geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini” ifade etti. Bu şekilde bölgedeki tansiyonun düşürdülmesi amaçlanıyor.