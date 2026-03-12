BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’de Barış Temasını Vurguladı

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES ANKARA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde barış ve iş birliği konularında önemli bir figür olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Erdoğan, Guterres için, “2017 yılından beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik görevini tarafsızlık ve büyük bir ferasetle yürüten kıymetli dostum Antonio Guterres’i ülkemizde ağırlamanın memnuniyeti içindeyim.” dedi.

DEĞERLİ ZİYARETLER

Guterres’in ülkeyi her ziyaretinin büyük bir anlam taşıdığını belirten Erdoğan, “Sayın Guterres, 2017’de genel sekreterlik görevini üstlenmesinin ardından ilk ikili ziyaretini yine Türkiye’ye gerçekleştirmiştir.” ifadesinde bulundu. Her ziyareti sırasında mülteci koruma politikaları, küresel adalet sağlamak amacıyla yürütülen projeler ve Ukrayna’da yaşanan çatışmalarla ilgili önemli katkılar sağladığını kaydeden Erdoğan, Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATATÜRK’ÜN İLKESİ

Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin dış politikalarının merkezinde olmaya devam ettiğini ifade etti. Bireylerin güvenliğini sağlamak için bölgede meydana gelen çatışmalar, insani krizler ve zulümlere yönelik tüm güçleriyle çözüm üretme çabası içerisinde olduklarını belirtti.

GUTERRES’İN BAŞARILARI

Cumhurbaşkanı, Guterres’in uzun yıllar barış, diyalog ve refahı destekleyen bir liderlik sergilediğini vurguladı. Portekiz Başbakanı olarak ülkesinde refahın artmasına katkıda bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri olarak insan onuruyla ilgili önemli çalışmalara imza attığını hatırlattı. Guterres’in liderliği, kendisini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine taşıyan bir süreç olduğunu sözlerine ekledi.

İŞ BİRLİĞİ VE GIDA KRİZİ

Guterres ile yakın iş birliği içinde yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde bir gıda krizinin önlenmiş olduğunu ifade eden Erdoğan, Ukrayna’daki barış sürecine yönelik yine Birleşmiş Milletler ile iş birliğini sürdüreceklerini duyurdu. Diplomasi ve diyalogun barış için en etkili yollar olduğuna değindi.

YOĞUN DİPLOMASİ ÇABALARI

Erdoğan, Türkiye olarak coğrafyalarında yaşanan şiddet sarmalının büyümemesi için aktif bir diplomasi yürüttüklerini, kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Tüm dünyada barış için görev yapan Birleşmiş Milletler personeline selam göndererek, yaşanan krizlerin dünya için önemli bir ders olduğunu ifade etti.