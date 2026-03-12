Son 5 Yılda 650 Bin Usulsüz Emeklilik İptal Edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son beş yılda usulsüz biçimde emekli olduğu belirlenen 650 bin kişinin emekliliklerini iptal etti. SGK, sahte emeklilere yönelik titiz bir inceleme sürecine girdi.

HAKSIZ TAHSİL EDİLEN ÖDEMELER GERİ İSTENİYOR

Usulsüz bir şekilde emekli olmuş bireylerin bugüne kadar aldıkları maaşların, faizleriyle birlikte geri ödeneceği duyuruldu. Bu geri tahsilat, sağlık hizmetleri ödemeleri ve faizleri de kapsıyor.

SAHTE ŞİRKETLER PRİM ÖDEMEDİ

Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş olan firmalar, emeklilik işlemleri için insanların kayıtlarını yaptırmalarını sağlıyor fakat devlete olan SSK borçlarını ödemeden yok olup gidiyordu. Zaman zaman, bireyler hiç çalışmadıkları yerlerde SSK primlerini kendileri ödeyerek “hatır elemanı” statüsünde kayıtlara geçiyor.

SGK, HAKSIZ EMEKLİ EDİLEN 650 BİN KİŞİYİ SİSTEMDEN ÇIKARDI

Yapay zeka ve dijital veri analizi, SGK’nın işlemlerinde kullanılmaya başlandı. Bu teknoloji, belirli kodlara sahip şirketler üzerinden kaydedilen bireylerin de incelemeye alınarak “emeklilik iptali” süreçlerinin başlatılmasına yol açtı.

E-DEVLET’TEN KONTROL EDİLMESİ ÖNERİLİYOR

E-devlet platformundaki hizmet dökümlerinde “K”, “Ş” ve “S” harf kodlarının bulunması, binlerce kişi için emekli maaşlarının kesileceği ve ödenmiş olan miktarların faizleriyle geri talep edileceği anlamına geliyor. “K”: İş yeri inceleme altında, “Ş”: Usulsüzlük tespit edildi, “S”: Sahtecilik kesinleşti (Emeklilik iptali gerçekleşiyor ve ödemeler geri çağrılıyor).