Son 5 Yılda 650 Bin Usulsüz Emeklilik İptal Edildi

son-5-yilda-650-bin-usulsuz-emeklilik-iptal-edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son beş yılda usulsüz biçimde emekli olduğu belirlenen 650 bin kişinin emekliliklerini iptal etti. SGK, sahte emeklilere yönelik titiz bir inceleme sürecine girdi.

HAKSIZ TAHSİL EDİLEN ÖDEMELER GERİ İSTENİYOR

Usulsüz bir şekilde emekli olmuş bireylerin bugüne kadar aldıkları maaşların, faizleriyle birlikte geri ödeneceği duyuruldu. Bu geri tahsilat, sağlık hizmetleri ödemeleri ve faizleri de kapsıyor.

SAHTE ŞİRKETLER PRİM ÖDEMEDİ

Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş olan firmalar, emeklilik işlemleri için insanların kayıtlarını yaptırmalarını sağlıyor fakat devlete olan SSK borçlarını ödemeden yok olup gidiyordu. Zaman zaman, bireyler hiç çalışmadıkları yerlerde SSK primlerini kendileri ödeyerek “hatır elemanı” statüsünde kayıtlara geçiyor.

SGK, HAKSIZ EMEKLİ EDİLEN 650 BİN KİŞİYİ SİSTEMDEN ÇIKARDI

Yapay zeka ve dijital veri analizi, SGK’nın işlemlerinde kullanılmaya başlandı. Bu teknoloji, belirli kodlara sahip şirketler üzerinden kaydedilen bireylerin de incelemeye alınarak “emeklilik iptali” süreçlerinin başlatılmasına yol açtı.

E-DEVLET’TEN KONTROL EDİLMESİ ÖNERİLİYOR

E-devlet platformundaki hizmet dökümlerinde “K”, “Ş” ve “S” harf kodlarının bulunması, binlerce kişi için emekli maaşlarının kesileceği ve ödenmiş olan miktarların faizleriyle geri talep edileceği anlamına geliyor. “K”: İş yeri inceleme altında, “Ş”: Usulsüzlük tespit edildi, “S”: Sahtecilik kesinleşti (Emeklilik iptali gerçekleşiyor ve ödemeler geri çağrılıyor).

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İspanya Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a Ticaret Yanıtı

İspanya hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılardaki işbirliği eksikliğinden dolayı ticari ilişkilerini sona erdirme tehdidini dikkate almadıklarını ifade etti.
Gündem

İran’ın Hürmüz Boğazı Geçişi İçin Koordinasyon Şartı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndan pek çok geminin geçiş yapabilmesi için İran Donanması ile iş birliği gerektiğini ifade etti.
Gündem

Kim Jong Un Ve Kızı Yeni Silahları Test Etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kızı Ju Ae ile birlikte hafif mühimmat fabrikasında denetim yaptı ve yeni tabancaları test etti. İkili, poligonda atış yaparak görüntülendi.
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’de Barış Temasını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın toplantısında İran krizine dair yürütülen diplomatik çabaları vurguladı.
Gündem

Zehra Üzüm’ün Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu

Eskişehir'de 2 Mart'tan beri kayıp olan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cesedi, babasının hobi bahçesinde gizlenmiş olarak bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.