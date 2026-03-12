Kim Jong Un Ve Kızı Yeni Silahları Test Etti

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un, kızıyla birlikte ülkesinin silah üretim tesislerini ziyaret ederek yeni silah denemeleri gerçekleştirdi. Devlet medyasının paylaştığı fotoğraflarda, Kim’in genç kızıyla birlikte bir mühimmat üretim fabrikasında atış talimi yaparken görüntülendiği kaydedildi. Ayrıca, liderin yeni üretime giren bir tabancayı incelediği anlar da habere yansıdı. Kim Jong Un, kızıyla silahları inceleyip poligonda tabancayı bizzat denedi ve bu silahı “mükemmel” olarak nitelendirdi. Kim, fabrikanın “ordu bünyesine tabanca ve diğer hafif silahların tedarikinde hayati bir öneme sahip olduğunu” ifade ederek üretim kapasitesinin artırılmasını istedi. Bu ziyaret, nükleer kapasiteli seyir füzesi denemesinin hemen ardından gerçekleştirildi. Kim Jong Un, “deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılma sürecine hız verilmesi gerektiğini” vurguladı.

KUZEY KORE’NİN YENİ LİDERİ: JU AE

On üç yaşındaki Kim Ju Ae, son dönemde askeri törenlerde babasına daha fazla eşlik etmeye başladı. Kasım 2022’deki füze testinin ardından kamuoyundaki görünürlüğü oldukça arttı. Eylül ayında gerçekleştirilen Pekin seyahatinde, Çin lideri Şi Cinping ile yapılan zirvede yer alması dikkat çekti. Kim’in kızını geleceğin lideri olarak yetiştirmeye çalıştığı ve yönetimde daha resmi roller alması için babasıyla birlikte kamuoyu önüne çıktığı iddiaları gündemde. Güney Koreli istihbarat yetkilileri, bu durumu ailenin dördüncü nesle aktarımı olarak yorumluyor. Kuzey Kore’nin gelecekteki lideri olarak görülen Ju Ae, geçen ay iktidar partisi kongresinin ardından bir keskin nişancı tüfeğini test ederken görüntülenmişti.