Kim Jong Un Ve Kızı Yeni Silahları Test Etti

kim-jong-un-ve-kizi-yeni-silahlari-test-etti

Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un, kızıyla birlikte ülkesinin silah üretim tesislerini ziyaret ederek yeni silah denemeleri gerçekleştirdi. Devlet medyasının paylaştığı fotoğraflarda, Kim’in genç kızıyla birlikte bir mühimmat üretim fabrikasında atış talimi yaparken görüntülendiği kaydedildi. Ayrıca, liderin yeni üretime giren bir tabancayı incelediği anlar da habere yansıdı. Kim Jong Un, kızıyla silahları inceleyip poligonda tabancayı bizzat denedi ve bu silahı “mükemmel” olarak nitelendirdi. Kim, fabrikanın “ordu bünyesine tabanca ve diğer hafif silahların tedarikinde hayati bir öneme sahip olduğunu” ifade ederek üretim kapasitesinin artırılmasını istedi. Bu ziyaret, nükleer kapasiteli seyir füzesi denemesinin hemen ardından gerçekleştirildi. Kim Jong Un, “deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılma sürecine hız verilmesi gerektiğini” vurguladı.

KUZEY KORE’NİN YENİ LİDERİ: JU AE

On üç yaşındaki Kim Ju Ae, son dönemde askeri törenlerde babasına daha fazla eşlik etmeye başladı. Kasım 2022’deki füze testinin ardından kamuoyundaki görünürlüğü oldukça arttı. Eylül ayında gerçekleştirilen Pekin seyahatinde, Çin lideri Şi Cinping ile yapılan zirvede yer alması dikkat çekti. Kim’in kızını geleceğin lideri olarak yetiştirmeye çalıştığı ve yönetimde daha resmi roller alması için babasıyla birlikte kamuoyu önüne çıktığı iddiaları gündemde. Güney Koreli istihbarat yetkilileri, bu durumu ailenin dördüncü nesle aktarımı olarak yorumluyor. Kuzey Kore’nin gelecekteki lideri olarak görülen Ju Ae, geçen ay iktidar partisi kongresinin ardından bir keskin nişancı tüfeğini test ederken görüntülenmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İspanya Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a Ticaret Yanıtı

İspanya hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılardaki işbirliği eksikliğinden dolayı ticari ilişkilerini sona erdirme tehdidini dikkate almadıklarını ifade etti.
Gündem

İran’ın Hürmüz Boğazı Geçişi İçin Koordinasyon Şartı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndan pek çok geminin geçiş yapabilmesi için İran Donanması ile iş birliği gerektiğini ifade etti.
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’de Barış Temasını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın toplantısında İran krizine dair yürütülen diplomatik çabaları vurguladı.
Gündem

Son 5 Yılda 650 Bin Usulsüz Emeklilik İptal Edildi

Emeklilik şartlarını yerine getirmeyenler, sahte firmalar aracılığıyla çalışan olarak gösterilenler, emeklilik haklarından mahrum kalıyor ve ödenen maaşlar geri talep ediliyor.
Gündem

Zehra Üzüm’ün Cansız Bedeni Hobi Bahçesinde Bulundu

Eskişehir'de 2 Mart'tan beri kayıp olan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cesedi, babasının hobi bahçesinde gizlenmiş olarak bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.