Almanya Başbakanı Merz Üretkenlik Sorununu Gündeme Getirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzenlediği Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin ekonomik üretkenliğinde yaşanan yetersizliklere dikkat çekti.

ALMAN HALKI DAHA FAZLA ÇALIŞMALI

Merz, Alman halkını daha fazla çalışmaya teşvik etti. İş-yaşam dengesi ve dört günlük çalışma haftasının uzun vadeli refahı sürdürebilmek için yeterli olmadığını vurgulayan Merz, bu tutumların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. “Artık yeterince üretken değiliz” diyen Merz, endüstri temsilcilerine, “Her birey ‘Ben zaten oldukça fazla çalışıyorum’ diyebilir ve bu doğru olabilir. Ancak Çin’den döndüğünüzde, hanımefendiler ve beyefendiler, bazı şeyleri daha net görüyorsunuz,” şeklinde seslendi.

ÇALIŞMA SAATLERİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Çin’deki çalışma alışkanlıklarını örnek gösteren Merz, Almanya’nın rekabetçi gücünü koruma adına çalışma saatlerini artırması gerektiğini savundu. Merz’in açıklamaları, ülkenin ekonomik büyümesine engel olan kısmi zamanlı çalışma ve sık hastalık izinleri gibi unsurları da hedef aldı.

DAHA ÖNCE BENZER ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

Daha önce de benzer eleştirilerde bulunan Merz, Almanların yıllık ortalama 200 saat daha az çalıştığını belirterek bu durumun refah açısından bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekmişti. Bu açıklamalar, Almanya’da geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Almanya’nın ekonomisi, son beş yıl içinde sınırlı bir büyüme gösterirken, demografik sorunlar ve emeklilik dalgası nedeniyle iş gücü açığının artmakta olduğu gözlemleniyor.