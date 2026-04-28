Trabzonspor Puan Turu Fırsatını Değerlendiremedi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor ile mücadele etti.

MAÇ SONUCU DÜZEN İLE KONYASPOR’UN

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma, ev sahibi Konyaspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Konyaspor’un gollerini 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu attı. Trabzonspor ise tek golünü 79. dakikada Felipe Augusto ile kaydetti.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE PUAN KAYBEDİYOR

Bu sonuçla Trabzonspor üst üste 3. kez puan kaybı yaşamış oldu ve 65 puanla 3. sırada kalmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin Galatasaray’a kaybettiği haftada ikinci olma fırsatını kaçıran Bordo-mavililer, Konyaspor’un ise üst üste 3. galibiyetini elde etmesine neden oldu ve Konyaspor, 40 puanla 8. sırada yer aldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trabzonspor gelecek hafta Göztepe’yi evinde ağırlayacakken, Konyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş Ve Fatih Karagümrük Puanları Paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 0-0 berabere tamamlayarak puanları paylaşmış oldu.
Doğu Anadolu’da Artan Deprem Tehlikesi: 8 İlde Risk Var

Bingöl, Muş ve Malatya'daki artan sarsıntılar, fay hatlarındaki enerji birikiminin zirveye ulaşması nedeniyle uzmanları alarma geçirdi. Büyük bir depremin riski artıyor.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Geri Dönüş Sinyali

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi sonrası İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili tüm tekliflere açık olduğunu belirtti. Şampiyonluk yarışı ağır bir darbe aldı.
Çalhanoğlu Sezonu Kapattı Dünya Kupası İçin Umut Var

Arda Güler'in sakatlığının ardından Hakan Çalhanoğlu da kulübünde sakatlandı ve böylece milli futbolcular sezonu kapatmış oldu.
Japonya’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hokkaido, Japonya'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk bulgulara göre yaralanma ya da altyapı hasarı yaşanmadığı belirtiliyor.