Trabzonspor Puan Turu Fırsatını Değerlendiremedi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor ile mücadele etti.

MAÇ SONUCU DÜZEN İLE KONYASPOR’UN

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma, ev sahibi Konyaspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Konyaspor’un gollerini 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu attı. Trabzonspor ise tek golünü 79. dakikada Felipe Augusto ile kaydetti.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE PUAN KAYBEDİYOR

Bu sonuçla Trabzonspor üst üste 3. kez puan kaybı yaşamış oldu ve 65 puanla 3. sırada kalmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin Galatasaray’a kaybettiği haftada ikinci olma fırsatını kaçıran Bordo-mavililer, Konyaspor’un ise üst üste 3. galibiyetini elde etmesine neden oldu ve Konyaspor, 40 puanla 8. sırada yer aldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trabzonspor gelecek hafta Göztepe’yi evinde ağırlayacakken, Konyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.