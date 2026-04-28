Beşiktaş Ve Fatih Karagümrük Puanları Paylaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen mücadelede taraflar, rakip ağları bulamayarak 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuç itibarıyla Beşiktaş, ligde beşinci sıradaki yerini koruyarak puanını 56’ya çıkardı. Fatih Karagümrük ise 21 puana ulaşarak son sırada yer almayı sürdürdü.

Beşiktaş, gelecek haftada Gaziantep FK’ya konuk olacakken, Fatih Karagümrük kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

MAÇ SONUCU

90′ Maçın son düdüğü çaldı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

SON DAKIKA

90′ Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edileceği bildirildi.

NDİDİ’NİN ŞANSI

73′ Ceza yayının gerisinde topla buluşan Ndidi, uzaktan kaleyi denedi. Vuruşu kaleci tarafından kontrol edildi.

PENALTI BEKLENTİSİ

58′ Taylan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Hava topuna çıkan El Bilal ve Oh yerde kaldı, ancak hakem oyunu devam ettirdi ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

SÜRPRİZ GOL DENEYİMİ

52′ Rıdvan, sol kanattan içeri ortaladı. Rashica’nın kafa vuruşuysa kalecide kaldı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46′ Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

İLK YARININ SONU

45′ İlk yarı sona erdi.

OLAITAN’IN ŞUTU

37′ Ceza yayının sağında topla buluşan Olaitan, şutunu çekti fakat top üstten auta gitti.

AUT OYUNU

25′ Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Rashica’nın vuruşu yandan auta gitti.

SERGİNYO’DAN GOL FIRSATI

19′ Dönen topa Serginho gelişine vurdu fakat kaleci Vasquez gole izin vermedi.

DİREKTE PATLAYAN ŞUT

19’ Bartuğ, ceza yayasının sağından şutunu çekti. Vuruşu direği sıyırarak dışarı gitti.

SAVUNMA KORNERE GÖNDERDİ

9′ Rahica, sağ kanattan son çizgiye inerek içeri ortalamak istedi. Savunma, ayak koyarak topu kornere gönderdi.

İLK DÜDÜK

1′ Maçın ilk düdüğü ile mücadele başladı.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Larsson, Serginho

