Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Galatasaray Uyarısı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Trabzonspor’un da mağlubiyet almasıyla birlikte sarı kırmızılı ekip, cumartesi günü Samsunspor’u yendiği takdirde diğer maç sonuçlarından bağımsız olarak 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİN

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beyaz Tv’ye verdiği demeçte “Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar” şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım, Galatasaray’ı yenmek adına sahaya çıkacaklarını belirtirken, eğer yenemezlerse bunun arkasında kimsenin bahane aramaması gerektiğini vurguladı. “Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray’ı doğru dürüst yenemiyor” ifadelerini kullandı.

DOSTLARIM FENERBAHÇELİ

Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe üzerinden gelen eleştirilerle ilgili de konuştu. “Derbide Allah’a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp ‘Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap’ diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi. Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli!” şeklinde değerlendirdi.