Almanya’da Elektrik Sorunları Devam Ediyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Lichterfelde Elektrik Santrali’ne 3 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda on binlerce hane elektrik kesintisinden kayıplar yaşadı. Hanelerin çoğu, yaşanan kesinti nedeniyle zorluk çekti.

Yoksul – Zengin Ayrımı Büyüyor

Kesintinin etkileri üzerine yapılan eleştirilerde, durumun sadece zengin kesimi etkilemediği belirtiliyor. Bir makalede, “Yoksullar spor salonlarında yatmak zorunda kalırken zenginler otellerde süit odalar tuttu. Ekonomik olarak dezavantajlı kesim, banliyölerin çalışmaması nedeniyle mağdur oldu, varlıklı kesim araçlarıyla seyahat etmeye devam edebildi.” şeklinde ifadeler yer aldı.

Hayal Kırıklıkları Artıyor

Welt gazetesinde, başkentte binlerce kişinin yeni yılın ilk haftasına elektriksiz bir başlangıç yaptığı ve pek çok okulun geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Haberde, “yetkililere yönelik hayal kırıklığının giderek arttığı” vurgulandı. Bild gazetesinde ise kesintinin yaşandığı bölgede trafiğin hala polisin yaptığı işaretlerle düzenlendiği anımsatıldı ve trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Felaket Alarmı Veriliyor

Alman medyasında, başkentteki elektrik altyapısının güvenliğinin yetersiz olduğuna dair eleştiriler gündeme getirildi. Die Zeit gazetesinde, “Almanya’nın başkentinin bir kısmı felaket bölgesine dönüştü.” ifadesi yer aldı. Saldırı sonucunda, on binlerce hane elektriksiz kalırken, bir bakımevindeki solunum cihazlarının arızalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Berliner Morgenpost gazetesi, Berlin’in afetlere karşı önlemler açısından “yetersiz” olduğunu vurguladı ve yetkililerin tepkilerde geç kaldığını aktardı.

Afet Koruma Durumu Endişe Veriyor

Berlin İtfaiye Sendikası Başkan Yardımcısı Manuel Barth, “Afet durumunda kimin ne yapacağına dair net bir sorumluluk yok.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, kasım ayında sunulan bir raporda Berlin’in afet koruma durumunun “endişe verici” olduğu ifade edildi.

Olayın Detayları

3 Ocak’ta Berlin’deki elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucunda, kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı. Bu saldırıyı, aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlendi. Federal Savcılık ise, söz konusu saldırıya ilişkin “terör” şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.