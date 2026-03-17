Fatih Altaylı’nın Ameliyatı Başarılı Geçti

Dün, tarihçi İlber Ortaylı’nın cenazesine katılım gösteren Gazeteci Fatih Altaylı, sabah saatlerinde operasyon geçirdi. Altaylı’nın planlı bir ameliyat için hastaneye alındığı ve bu işlemin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

BU SABAH AYNI SEANSTA TEDAVİ GERÇEKLEŞTİ

TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ

Prof. Dr. Türker Kılıç, Fatih Altaylı’nın klinik durumu hakkında eklediği açıklamada, “Hastamız Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larda varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Kendisi tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi edilen her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek” ifadelerini kullandı.