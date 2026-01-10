Almanya’da Nüfusun Yüzde 21’i Göç Etmek İstiyor

Yüksek refah yaşamı ile tanınan Almanya’da, son haftalarda yayımlanan bir araştırma, nüfusun önemli bir kesiminin ülkeden göç etme düşüncelerini ortaya koydu. Bu durumun arka planında, daha iyi yaşam koşulları arayışı ve göçmenler üzerinde uygulanan ayrımcılığın bulunduğu belirtiliyor.

NÜFUSUN YÜZDE 21’İ GÖÇ ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezinin (Dezim) 2024-2025 döneminde gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 21’inin Almanya’dan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Göçmen kökenli bireylerde bu oran yüzde 34’e kadar çıkarken, onların çocukları arasında bu oran yüzde 37 olarak tespit edildi.

GÖÇ NEDENLERİNDEN BİRİ: DAHA YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ

Araştırmaya göre, göçmen kökeni olmayan Almanların yüzde 17’si, eski Sovyetler Birliği’nden gelenlerin ise yüzde 31’i Almanya’yı terk etmeyi planladıklarını belirtiyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelenlerin de yüzde 28’inin aynı düşüncede olduğu ifade ediliyor. Tüm bu grupların göç etmelerindeki temel nedenlerin arasında “daha yüksek yaşam kalitesi” olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, göçmen kökenliler için ayrımcılık deneyimlerinin de önemli bir etken olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrımcılık NEDENİYLE GÖÇ DÜŞÜNCESİ

Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden gelen göçmenlerin yüzde 25’inin, ayrımcılık deneyimlerini göç etme motivasyonu olarak gösterdiği ifade ediliyor. Ancak, katılımcıların somut göç planları gerçekleştirme oranının oldukça düşük olduğu, araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 2’sinin bir yıl içinde gerçekten ülkeden ayrılmayı planladığı aktarılıyor.

Dezim’de araştırma görevlisi olan Fabio Best, elde edilen verilerin Almanya’yı terk etme isteğinin oldukça yüksek olduğunu gösterdiğini belirtiyor. “Özellikle göçmen kökenliler ve onların çocuklarında daha iyi yaşam koşulları arayışı ile ayrımcılık algısı önemli bir rol oynuyor.” diyen Best, insanların uzun vadede ülkede kalabilmeleri için yaşam koşullarını kapsayan önlemlerin alınmasına dair acil ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Bu şekilde çeşitliliği barındıran bir toplumda herkesin bir arada yaşayabilmesinin mümkün olacağına dikkat çekiyor.