Almanya’da Sert Kış Koşulları Ulaşımı Aksattı

Almanya yeni haftaya sert kış koşullarıyla merhaba dedi. Alp Dağları üzerinden ülkenin kuzeyine yönelen alçak basınç sistemi, iç bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanmaya sebep oldu. Olumsuz hava koşulları, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

TREN VE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR

Hamburg’da tramvay seferleri gecikmeli gerçekleşirken, uzun mesafeli tren seferleri olan Hamburg-Berlin, Hamburg-Stuttgart ve Hamburg-Frankfurt hatlarında ciddi gecikmeler yaşandı. Baden-Württemberg eyaletinin Heilbronn kentinde, Weinsberg yol kavşağında çoğunluğu kamyonlardan oluşan yaklaşık 20 araç kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kaldı. Bölgedeki kar kalınlığının 31 santimetreyi aştığı bildirildi. Reutlingen kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100’den fazla trafik kazası meydana geldi. Bavyera eyaletinde birçok şehirde tedbir amaçlı okullar tatil edildi.

BRANDENBURG’DA 56 KAZA, 7 YARALI

Başkent Berlin’de ise tren seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanırken, otobüs seferlerinde de aksama olduğu bilgisi verildi. Berlin’in komşu eyaleti Brandenburg’da buzlu yolların etkisiyle 56 trafik kazası kaydedilirken, 7 kişi yaralandı. Uckermark bölgesinde otobüs seferleri tamamen durduruldu; diğer bölgelerde de iptal ve gecikmeler yoğun olarak yaşandı. Yetkililer, 40 tramvayın varış noktalarına ulaşamadığını ve araçların rayların temizlenmesini beklemek üzere güzergâh üzerinde mahsur kaldığını ifade etti.

KUZEYDOĞUDA TOPLU ULAŞIM DURDU

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde sabah saatlerinde toplu ulaşım hizmetleri sağlanamadı. Otobüsler garajlardan çıkamazken, sürücülerin iş yerlerine ulaşımında güçlükler yaşandı. Bazı bölgelerde seferlerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı açıklandı.

WADEPHUL’UN YURTDIŞI PROGRAMI AKSADI

Dondurucu soğuklar ve buzlanma, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Letonya ve İsveç’e gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyaretleri de etkiledi. Wadephul ve heyetini Riga’ya taşıyacak hükümet uçağı, Berlin’deki yoğun buzlanma sebebiyle kalkış gerçekleştiremedi. Bunun üzerine, Bakan ve ekibinin Leipzig’den Alman Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla seyahat etmesine karar verildi. Ancak Berlin-Leipzig tren seferinin de buzlanma yüzünden yaklaşık bir saat gecikmesi programda yeni aksamalara yol açtı. Wadephul’un Riga ve ardından Stockholm’e Leipzig’den askeri uçak ile geçeceği bilgisi verildi.