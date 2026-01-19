Almanya’da Toyota ve Lexus Kullanıcıları Üzüntüde: Uzaktan İklimlendirme İptal Edildi

Almanya’da Toyota ve Lexus kullanıcıları, sabah saatlerinde araç uygulamalarına giriş yaptıklarında beklenmedik bir uyarı mesajıyla karşılaştı. Şirket, yasal zorunlulukları nedeniyle 100 binden fazla araçta yer alan uzaktan iklimlendirme özelliğini aniden kapattı.

KARARIN GEREKÇESİ

Toyota sözcüsü Ralph Müller, alınan bu kararın sürücüleri olası para cezalarından korumak ve gereksiz emisyonu önlemek amacıyla alındığını açıkladı. Özellikle geleneksel motorlu ve tam hibrit araçlarda bu özelliğin çalışması için motorun rölantide çalışmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum, yasalar tarafından “önlenebilir emisyon” olarak değerlendirildiği için yasaklanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Bahsi geçen kısıtlama, motor desteğine ihtiyaç duymayan saf elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsamıyor. Fakat motor gücüyle ısınan diğer modellerde, Avrupa genelindeki çevresel hassasiyetlerin artması dolayısıyla bu özellik iptal edildi.

TAZMİNAT YOK

Şirket, kullanıcı sözleşmesinde yer alan ücretsiz dijital özelliklerin sonlandırılabileceğine dair madde gereğince mağdur olan müşterilere herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini duyurdu. Yetkililer, kış aylarında sıcak bir araç isteyen sürücülere yasal olan fakat ek maliyet getiren geleneksel yardımcı ısıtıcı sistemlerini (park ısıtıcısı) taktırmalarını öneriyor.

