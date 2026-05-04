Almanya’da Yayaların Arasına Araç Daldı

Almanya’da KORKU DOLU GÜNLER YAŞANDI

Leipzig şehrinde bir aracın kalabalık bir yaya grubunun içine dalması, panik yarattı.

YARALILAR DURUMDA

Polis tarafından yapılan açıklamalarda, şehir merkezinde gerçekleşen bu olayda birden fazla yaralı bulunduğu vurgulandı. Ancak, kazanın nedenine dair, kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

CAN KAYIPLARI MEVCUT

Yerel kaynakların görgü tanıklarına atıfta bulunarak yayımladığı bilgilere göre, olayda yaralananların yanı sıra can kayıplarının da meydana geldiği iddia edildi.

Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı ve polis, detaylı inceleme çalışmalarına başladı.

GÜVENLİK SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Diğer yandan, bu olay, kamu alanlarında güvenliğin sağlanması konusunda acil soruları gündeme getirmekte.

Yetkililer, olayın tüm ayrıntılarını araştırma çabası içerisinde.