Usulsüzlük İddiaları Üzerine Maç Soruşturması Başlatıldı

Bölgesel Amatör Lig Maçında Usulsüzlük İddiası

Bölgesel Amatör Lig’de gerçekleşen Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor karşılaşmasında, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine resmi bir soruşturma işlemi başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, “Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

MAÇTA NE YAŞANDI?

Karşılaşmanın 70. dakikasında Şırnak Petrolspor’un 4-1 önde olduğu sırada, Kurtalanspor’un son 30 dakikada 4 gol bularak maçı 5-4 kazanması dikkat çekti. Ayrıca, başkanın sahaya girerek oyunculara “Yenilin” talimatı verdiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.