Almanya’dan Askeri Seyahat İzni Düzenlemesi: Yeni Kurallar Yürürlüğe Girdi

Almanya, Rusya’nın olası saldırılarına karşı savaş hazırlıklarını arttırarak 17 ila 45 yaş arasındaki erkeklerin yurt dışına çıkışına yönelik yeni düzenlemeler yaptı.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak askeri modernizasyon yasası çerçevesinde, uzun süreli yurt dışı seyahatleri için askeriyeden resmi izin alınması gerekecek.

Almanya’nın bir gazetesi tarafından yayımlanan haberde, eğitim, iş veya seyahat amacıyla üç aydan fazla yurt dışında kalmayı hedefleyen kişilerin gitmeden önce bir Alman Ordusu Kariyer Merkezi’nden onay almasının zorunlu olduğu kaydedildi.

BARIS ZAMANINDA DA GEÇERLİ

Daha önce yalnızca savunma durumu veya saldırı tehditlerinde geçerli olan bu düzenleme, artık barış dönemlerinde ve normal koşullar altında da uygulanacak. Federal Savunma Bakanlığı sözcüsü, bu düzenlemenin amacının ihtiyaç halinde askerlik hizmetinden sorumlu olanların güvenilir bir kaydının tutulması olduğunu açıkladı.

ASKERİ KAPASİTENİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Seyahat izinleri uygulaması, federal hükümetin mevcut 184 bin olan asker sayısını 2035 yılına kadar 255 bin ile 270 bin arasında yükseltmeyi amaçlayan stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Hükümetin askeri kapasiteyi artırma çalışmaları kapsamında, 2008 ve sonrasında doğan tüm genç erkeklerin askerlik hizmetine istekliliklerini içeren bir anket doldurmaları zorunlu hale getirildi; kadınlar ise bu süreçte gönüllülük esasına tabi tutulacak.

Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi İç Güvenlik Enstitüsü Direktörü erkki Koort, Almanya’nın Avrupa’nın lojistik ve stratejik merkezi olarak Rusya için Baltık devletlerinden daha cazip bir hedef olduğunu öne sürdü. Koort, NATO’yu zayıflatmayı amaçlayan bir gücün öncelikle Almanya gibi merkezi noktalara odaklanması gerektiğini belirterek, ülkenin stratejik konumu ve içerisinde barındırdığı Rusça konuşan nüfusun, Almanya’yı savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.