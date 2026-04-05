İtalya’da Teknik Direktör Krizi Derinleşiyor

ÜST ÜSTE ÜÇ KEZ DÜNYA KUPASI’NA KATILAMAYAN İTALYA’DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Dünya Kupası’na üst üste üç defa katılamayan İtalya’da önemli görev değişiklikleri yaşandı. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ve Milli Takım Sorumlusu Gianluigi Buffon, görevlerinden ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Gennaro Gattuso ile yolların ayrılmasına karar verildi.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Yeni bir teknik direktör bulmak için çalışmalarına hız veren İtalya, Vincenzo Montella’nın da aralarında yer aldığı üç aday üzerinde değerlendirme yapmayı planlıyor.

ANALİZLERDE ANCELOTTİ VE MONTELLA ÖNE ÇIKIYOR

Haber analizinde ise İtalya’nın yeniden başarıya ulaşması için en uygun adaylar olarak Carlo Ancelotti ve Vincenzo Montella gösteriliyor. Bu iki teknik adamın Dünya Kupası’nda görev alacağı bilgisi paylaşılırken, turnuvaların ardından yeni görevler kabul edebileceğine dikkat çekiliyor. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, aklındaki ismin Massimiliano Allegri olduğunu aktararak, aynı zamanda Türkiye ile elde ettiği başarılardan dolayı Vincenzo Montella’nın teknik direktör olarak atanmasını memnuniyetle karşılayabileceğini dile getiriyor.