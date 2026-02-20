Almanya F-35 Siparişleri Hakkındaki İddiaları Yalanladı

Almanya, Berlin hükümetinin mevcut 35 uçaklık siparişin üzerine Lockheed Martin Corp. F-35 savaş uçakları satın almak için görüşmelerde bulunduğu yönündeki haberi yalanladı. Berlin Savunma Bakanlığı, Cuma günü e-posta aracılığıyla yaptığı açıklamada, daha fazla F-35 alımı için somut bir planın olmadığını ve herhangi bir siyasi kararın alınmadığını ifade etti. Bakanlık sözcüsü, olası tedarik projeleri ile ilgili yorum yapmadan önce parlamentonun onayını bekleyeceklerini belirtti.

FRANSA İLE PROGRAMDA AKSAKLIKLAR

Bir gün önceki haberlerde, Almanya’nın Fransa ile ortak yürütmekte olduğu yeni nesil savaş uçağı projesinin karşılaştığı sorunlar nedeniyle ek F-35 siparişi vermeyi düşündüğü ifade edilmişti. Berlin’deki yetkililer, savunma sektörünün hem ABD’ye hem de Çin’e olan bağımlılığını daha eleştirel bir şekilde değerlendirdiği bir dönemde, ABD’den ek uçak alımına yönelik atılacak herhangi bir adımın, Amerikan askeri teknolojisine bağımlılığı artırabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.