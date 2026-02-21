Almanya, İsveç Ve Fransa’dan İran Uyarısı Geldi

almanya-isvec-ve-fransa-dan-iran-uyarisi-geldi

Almanya, İsveç ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları, İran’da bulunan vatandaşlarına yönelik acil güvenlik uyarısında bulunarak, ülkenin mevcut riskleri nedeniyle hemen İran’ı terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

3 ÜLKE, VATANDAŞLARINDAN İRAN’I TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

Bu üç ülke, İran ile ABD arasındaki gerilimin arttığına dikkat çekerek, bölgede güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, “İran’daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” yaptı. Açıklamada, İran’da ve çevresinde gerginliğin devam ettiği belirtilirken, askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Güvenlik durumunun daha da kötüleşme ve askeri çatışmalar yaşanma olasılığının bulunduğu kaydedildi. Bu nedenle, Alman vatandaşlarına İran’ı terk etme yönünde tekrar uyarıda bulunulduğu aktarıldı.

‘DESTEK SAĞLANAMAYABİLİR’ UYARISI

Açıklamada, gerginliğin artması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin, ülkeden çıkış konusunda “neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceği” konusunda bilgilendirme yapıldı. Alman vatandaşlarının mevcut imkanları kullanarak İran’ı terk etmeleri gerektiği belirtildi.

‘İSVEÇLİLER FIRSAT VARKEN İRAN’I TERK ETMELİ VE BEKLEMEMELİ’

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki vatandaşlara acil olarak ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın İran’a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiği ifade edildi. Stenergard, İran’da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeden acilen ayrılması gerektiğini vurgulayarak, hava ve kara geçişlerinin hâlâ mümkün olduğunu kaydetti. Stenergard, “İsveçliler fırsat varken İran’ı terk etmeli ve beklememeli. İran’da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran’dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yaşlı Çiftin Cinayetinin Zanlısı İtiraf Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki çiftin cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti para talebi sonrası işlediğini itiraf etti. Aramalar sürüyor.
Gündem

Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Antalya’da Akran Zorbalığı Olayında Çene Kırığı Tespiti

Antalya'daki bir lisede meydana gelen kavgada bir öğrenci çenesinden yaralandı. Ameliyat olacağı bildirilen öğrencinin okula bir dönem ara vermesi bekleniyor.
Gündem

Tolga Efe’den Dev Buketle Sürpriz Evlilik Teklifi

Mudurnu'da oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına özel bir organizasyonla mesleğine uygun şekilde evlenme teklif etti.
Gündem

Rizespor’un Galibiyet Hasreti Kocaelispor’u Yenerek Sona Erdi

Rizespor, Süper Lig'deki 23. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek, 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.