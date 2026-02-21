Almanya, İsveç Ve Fransa’dan İran Uyarısı Geldi

Almanya, İsveç ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları, İran’da bulunan vatandaşlarına yönelik acil güvenlik uyarısında bulunarak, ülkenin mevcut riskleri nedeniyle hemen İran’ı terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

3 ÜLKE, VATANDAŞLARINDAN İRAN’I TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

Bu üç ülke, İran ile ABD arasındaki gerilimin arttığına dikkat çekerek, bölgede güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, “İran’daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” yaptı. Açıklamada, İran’da ve çevresinde gerginliğin devam ettiği belirtilirken, askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Güvenlik durumunun daha da kötüleşme ve askeri çatışmalar yaşanma olasılığının bulunduğu kaydedildi. Bu nedenle, Alman vatandaşlarına İran’ı terk etme yönünde tekrar uyarıda bulunulduğu aktarıldı.

‘DESTEK SAĞLANAMAYABİLİR’ UYARISI

Açıklamada, gerginliğin artması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin, ülkeden çıkış konusunda “neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceği” konusunda bilgilendirme yapıldı. Alman vatandaşlarının mevcut imkanları kullanarak İran’ı terk etmeleri gerektiği belirtildi.

‘İSVEÇLİLER FIRSAT VARKEN İRAN’I TERK ETMELİ VE BEKLEMEMELİ’

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki vatandaşlara acil olarak ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın İran’a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiği ifade edildi. Stenergard, İran’da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeden acilen ayrılması gerektiğini vurgulayarak, hava ve kara geçişlerinin hâlâ mümkün olduğunu kaydetti. Stenergard, “İsveçliler fırsat varken İran’ı terk etmeli ve beklememeli. İran’da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran’dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır.” dedi.