Almanya Soğuk Hava Dalgasıyla Mücadele Ediyor

Almanya, haftanın başlangıcında sert kış koşullarının etkisi altına girdi. Alp Dağları üzerinden ülkenin kuzeyine doğru hareket eden alçak basınç sistemi, orta ve kuzey bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanmaya yol açtı. Olumsuz hava şartları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda aksamalara neden oldu.

TREN VE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR

Hamburg’da tramvay seferleri gecikmeli gerçekleştirildi. Ayrıca Hamburg-Berlin, Hamburg-Stuttgart ve Hamburg-Frankfurt güzergahında uzun mesafeli tren hatlarında önemli gecikmeler yaşandı. Baden-Württemberg eyaletinin Heilbronn kentinde Weinsberg yol kavşağında, çoğunluğunu kamyonların oluşturduğu yaklaşık 20 araç kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kaldı. Bölgedeki kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı bildirildi. Reutlingen kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100’den fazla trafik kazası meydana geldi. Bavyera eyaletinde bazı şehirlerde tedbir amacıyla okullar tatil edildi.

BRANDENBURG’DA 56 KAZA, 7 YARALI

Başkent Berlin’de tren seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanırken, otobüs seferlerinin tamamında aksama olduğu açıklandı. Berlin’in komşu eyaleti Brandenburg’da buzlu yollar sebebiyle 56 trafik kazası meydana geldi ve 7 kişi yaralandı. Uckermark bölgesinde otobüs seferleri tamamen dururken, diğer bölgelerde de çok sayıda iptal ve gecikme yaşandı. Yetkililer, 40 tramvayın varış noktalarına ulaşamadığını, araçların rayların temizlenmesini beklemek üzere güzergah üzerinde mahsur kaldığını duyurdu.

KUZEYDOĞUDA TOPLU ULAŞIM DURDU

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde sabah saatlerinde toplu ulaşım hizmeti sağlanamadı. Otobüsler garajlarından çıkamazken, sürücülerin de iş yerlerine ulaşmakta zorluk çektiği ifade edildi. Bazı bölgelerde seferlerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

WADEPHUL’UN YURTDIŞI PROGRAMI AKSADI

Dondurucu soğuklar ve buzlanma, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Letonya ve İsveç’e planladığı resmi ziyaretleri de olumsuz etkiledi. Wadephul ve heyetini Riga’ya götürecek hükümet uçağı, Berlin’deki yoğun buzlanma nedeniyle kalkış yapamadı. Bunun üzerine Bakan ve beraberindeki heyetin, Leipzig’den Alman Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla seyahat etmesine karar verildi. Ancak Berlin-Leipzig tren seferinin de buzlanma nedeniyle yaklaşık bir saat gecikmesi, programda yeni aksamalara yol açtı. Wadephul’un Riga ve ardından Stockholm’e Leipzig’den askeri uçakla geçeceği bildirildi.