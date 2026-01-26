Kastamonu Ilgaz Dağı’nda Büyüyen Kar Ruloları

KASTAMONU-ÇANKIRI SINIRLARINDA KAYAK KEYFİ

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Batı Karadeniz’in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ve Ilgaz Dağı, Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi destinasyonları arasında yer alıyor. Bölgedeki son yağışlar sonucunda kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı bildiriliyor.

KAR RULOLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Rüzgarın karı yerden koparması ve aşağı doğru yuvarlanması sonucunda, kar ruloları meydana geliyor. Bu ruloların büyüklükleri, kat ettikleri mesafeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ilgaz Dağı’nda yol kenarında oluşan bu kar ruloları, göz alıcı görüntüler oluşturuyor.