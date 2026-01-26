Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Üzerine Gelişmeler

İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan ile ilgili son gelişmeler hakkında sağlık ekibi ve ailesi basın mensuplarına bilgi verdi.

TEDAVİ SÜRECİ 2023’TE BAŞLADI

Prof. Dr. Onur Yaprak, Ufuk Özkan’ın Temmuz 2023’te siroz ve karaciğer yetmezliği ile hastaneye başvurduğunu ifade ederek, burada 14 gün süreyle yatarak tetkik ve tedavi süreci geçirdiğini açıkladı. Yaprak, yapılan değerlendirmelerin ardından Özkan’ın genel durumunun iyileşmesi ve karaciğer nakli gereksiniminin bulunmaması nedeniyle taburcu edildiğini belirtti.

ÜÇ VERİCİ ADAYIMIZ BULUNMAKTADIR

Onur Yaprak, Ufuk Özkan’ın 2024 yılında yeniden aynı şikayetlerle hastaneye yatırıldığını ve bir hafta boyunca tedavi gördüğünü aktardı. 2025 yılının Ağustos ayında tekrar hastaneye yatan Özkan’ın tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Yaprak, “Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması gerektiğine dair karar alınmıştır” dedi. Donör arayışının başlatıldığını vurgulayan Yaprak, donör adaylarının kriterlerini ayrıntılı bir şekilde açıkladıklarını ve Özkan’ın tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti.

22 OLAN KARACİĞER YETMEZLİK PUANI 14’E DÜŞTÜ

Ufuk Özkan’ın 10 Ocak 2026’da daha ağır bir durumla hastaneye başvurduğunu belirten Yaprak, acilen yatışı yapılan oyuncuya gerekli tıbbi tedavinin başladığını söyledi. Özkan’ın karaciğer yetmezliğine yönelik MELD puanın 22 olduğunu aktaran Yaprak, uygun bir canlı donör bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru yapıldığını ifade etti. Yaprak, mevcut durumda kesinleşmiş bir donör adayı bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Bu süreçte Ufuk Özkan’ın karaciğer yetmezlik puanının 14’e gerilediğini kaydeden Yaprak, bu durumun iyiye gidiş olarak tanımlansa da Özkan’ın yine de karaciğer nakli için uygun koşulların oluşmasının gerektiğini vurguladı. Yoğun ziyaretçi akışına bağlı olarak influenza A enfeksiyonu geliştiğini de ekleyen Yaprak, oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Umut Özkan, tedavi sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, “İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve tekrar sahnelere döner diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.