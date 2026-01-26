Kmh Limitlerinde Yeni Düzenleme Bekleniyor

Son dönemde alım gücündeki düşüş, kredili mevduat hesaplarında (KMH) tarihi bir artışa yol açtı. Bu durumu dengelemek amacıyla KMH’larda limit belirlemek için yeni kriterler getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin mevcut hesapları etkilemeyeceği, yalnızca ilk defa hesap açacakların gelirine göre KMH limitlerinin belirlenmesi öngörülüyor. Öne çıkan seçenek ise KMH limitinin bireylerin gelirinin üç katını aşmaması.

İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanı’nın başkanlığında düzenlenen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredilerine yönelik sınırlamalar, KMH ve kredi kartları üzerine atılacak adımlar masaya yatırıldı. Vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşıladığı ve bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, asgari ücretli çalışanlara gelirinin on katı kadar kredili mevduat hesabı açan bankaların limit belirleme yetkisinde sınırlamaya gidileceği belirtildi. Bu düzenlemeyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen çalışmanın kısa bir süre içinde hayata geçirmesi bekleniyor. Belirlenen limitlere uymayan bankalar için cezai yaptırımlar uygulanacak.

İLK EV KREDİSİNDE KOLAYLIK YOLDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kolaylık getirecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Konut kredileri kapsamı genişleyecek, dar gelirli bireylerin konut erişimi için kredi kullanma koşulları esnek hale getirilecek. Yakında detayların açıklanması bekleniyor. Yüzde 1,20 faiz oranı ile, 2 milyon liranın üzerinde kredi alma imkânı bulunmayanlara limit artışı sağlanacak. Kampanya, kamu bankaları tarafından başlatılacak. Uzun vadede, düşük faiz ve uygun taksitlerle ödeme imkânı sunulacak. İlk defa ev alanlar, bu avantajdan yararlanma fırsatı bulacak. Öncelikle kamu bankalarına başvuru yaparak konut kredisi kullanma şartlarına uygun olanlar için kredi açılacak. Ayrıca, fahiş kira fiyatlarının da düşürülmesi planları arasında bulunuyor.