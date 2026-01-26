Venezuela’da Halk Protestolarını Sürdürüyor

VENEZUELA’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Venezuela’da ABD’nin askeri müdahalesinin ardından halk sokaklara dökülürken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun serbest bırakılması için gösteriler devam ediyor.

BOLİVAR MEYDANI’NDA PROTESTO VE DUA

Başkent Karakas’ta bulunan tarihi Bolivar Meydanı’nda bir araya gelen Venezuelalılar, ABD’ye karşı sloganlar atarak Maduro’nun vatanına geri dönmesi için topluca dua etti. Meydanda sergilenen pankartlar ve atılan sloganlarla ABD’nin müdahalesine karşı güçlü bir tepki ortaya konuldu.

MADURO’NUN OĞLUNDAN SERT MESAJ

Devlet Başkanı Maduro’nun oğlu ve milletvekili Nicolas Maduro Guerra, meydanda gerçekleştirdiği konuşmada, ABD’nin 3 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırısının ülkede derin yaralar açtığını belirtti. O günü “asla unutmayacaklarını” ifade eden Guerra, Venezuela’nın barış ve bağımsızlık mücadelesinin süreceğini vurguladı. Maduro Guerra, babası ve Cilia Flores serbest kalana dek mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

KENTTE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Karakas geneline, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores başta olmak üzere stratejik noktalarda asker ve polis güçleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Şehrin simge yapıları ve duvarlarında ise “Maduro’ya özgürlük”, “Diren Maduro” yazıları dikkat çekiyor.

GÜNLÜK YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

ABD’nin müdahalesinin ardından kısa bir panik dönemi yaşanan ülkede, market raflarının yeniden dolmasıyla birlikte günlük yaşamın büyük ölçüde normale döndüğü gözlemlendi. Muhalif gruplardan ise kamuoyuna yansıyan önemli bir tepki gelmediği belirtiliyor.

SORUNLARIMIZI BİZ ÇÖZERİZ

Bir AA muhabirine açıklama yapan Venezuelalı Hilda Lopez, ülkenin meşru devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu dile getirerek, “Sorunlarımız olabilir ama bunları yabancı bir ülkenin müdahalesiyle çözmeyiz. Venezuela egemen, bağımsız ve anayasal bir devlettir.” dedi. Jose Antonio Mendoza ise ABD müdahalesinin ardında petrol rezervlerinin bulunduğunu savunarak, Maduro ve eşinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

BU BİR SALDIRIDIR

ABD’nin müdahalesine tepki gösteren Roman Medino London, yaşananları “suç teşkil eden bir saldırı” olarak değerlendirdi. London, “Amerikalıların halkımıza yaptığı bu saldırının nedeni petrol rezervlerimize duydukları ilgidir.” şeklinde konuştu. Venezuela halkı, uluslararası kamuoyuna ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu ve Maduro’nun serbest bırakılması taleplerini yineledi.