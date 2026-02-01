Alperen Şengün Houston Rockets’ı Zaferle Taşıdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Houston Rockets, Dallas Mavericks karşısında sahasında 111-107 galip geldi. Bu sonuç, Rockets’ın 30-17’lik derecesine ulaşmasına yardımcı olurken, Mavericks ise sezonun 49. maçında 30. yenilgisini aldı.

ALPEREN’İN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Rockets’ta görev alan Alperen Şengün, skor açısından sıkıntı yaşadığı bir gece geçirse de double-double’a yaklaşarak karşılaşmayı 14 sayı, 14 ribaund ve 7 asist ile tamamladı.

SON ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Alperen Şengün, Dallas Mavericks ile eşitlik durumu olan 107-107’ye geldiği anlarda, 28.6 saniye kala bulduğu basketle takımını öne geçirdi. Milli basketbolcu, rakibini geride bırakarak potaya yöneldi ve kritik basketi kaydetti. Bu sayı, Houston’ın maçı kazanması açısından büyük önem taşıdı.