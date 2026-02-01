Alperen Şengün Houston Rockets’ı Zaferle Taşıdı

alperen-sengun-houston-rockets-i-zaferle-tasidi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Houston Rockets, Dallas Mavericks karşısında sahasında 111-107 galip geldi. Bu sonuç, Rockets’ın 30-17’lik derecesine ulaşmasına yardımcı olurken, Mavericks ise sezonun 49. maçında 30. yenilgisini aldı.

ALPEREN’İN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Rockets’ta görev alan Alperen Şengün, skor açısından sıkıntı yaşadığı bir gece geçirse de double-double’a yaklaşarak karşılaşmayı 14 sayı, 14 ribaund ve 7 asist ile tamamladı.

SON ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Alperen Şengün, Dallas Mavericks ile eşitlik durumu olan 107-107’ye geldiği anlarda, 28.6 saniye kala bulduğu basketle takımını öne geçirdi. Milli basketbolcu, rakibini geride bırakarak potaya yöneldi ve kritik basketi kaydetti. Bu sayı, Houston’ın maçı kazanması açısından büyük önem taşıdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Juventus’ta Kenan Yıldız Sözleşmesi Sonunda Tamamlandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile sözleşme imzalayarak önemli bir transfere imza attı. Sözleşmenin detayları merak konusu.
Gündem

Fatih Ürek’in Cenazesine Duygusal Anlar Eşlik Etti

Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının gözyaşları, Hatice'nin duygusal tepkisine neden oldu. Hatice, bu sırada sert sözler sarf ederek dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatih Ürek, duygusal anlarla uğurlanırken, ailesi ve dostları cenaze töreninde bir araya geldi. Seda Sayan, Demet Akalın ve Alişan gibi ünlü isimler de oradaydı.
Gündem

Sınır Hattında YPG’ye Karşı Yeni Önlemler Alındı

Nusaybin-Kamışlı sınırında 20 Ocak'ta Türk bayrağına yapılan saldırının gerçekleştirildiği alan, güvenlik önlemleri kapsamında hudut karakolu sınırları içine alındı.
Gündem

Ömer Çelik’ten İran Üzerine Müzakere Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran ile müzakerelerin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin güvenilir arabulucu rolünde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın barış sağlama iradesinin sürdüğünü belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.