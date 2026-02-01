Hamaney: Savaş Başlatırlarsa Bölgesel Olacak

İran devleti lideri Hamaney, devrimin 47. yılı dolayısıyla Tahran’daki konutunda halka seslendi. Hamaney, “Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Washington yönetiminin zaman zaman savaş tehditlerinden, uçaklar ve savaş gemilerinden bahsetmesinin yeni bir durum olmadığını belirten Hamaney, “Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, ‘tüm seçenekler masada’ demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi.” ifadelerini kullandı.

SAVAŞI İSTEMİYORUZ

Tahran yönetiminin savaş başlatan taraf olmayı amaçlamadığını ve herhangi bir ülkeye saldırmak istemediklerini vurgulayan Hamaney, “İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir.” diyerek güçlü bir mesaj verdi.

DARBE GİRİŞİMİNE BENZETTİ

Ülkesindeki sokak gösterilerini bir darbe girişimine benzeten Hamaney, “Yaşanan fitne, bir darbeye benziyordu. Bu darbe bastırıldı. Amaçları, ülkenin yönetiminde etkili ve kritik merkezleri tahrip etmekti. Bu nedenle polise, devlet kurumlarına, Devrim Muhafızları merkezlerine, bankalara ve camilere saldırdılar, Kur’an yaktılar. Ülkeyi yöneten merkezleri hedef aldılar. Bu, darbe girişimine benzer bir durumdu.” şeklinde konuştu.

