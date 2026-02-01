Türkiye’de 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor

Türkiye’de çocukların sosyal medya ve çevrim içi platformlara karşı maruz kaldığı tehlikeleri azaltmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme gündeme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda çocuklar için hazırlanan sosyal medya düzenlemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki AK Parti grubuna sundu. Sunumda, çocukların çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya ortamlarında güvenliğini sağlamak ve mahremiyetini korumak amacıyla bir yasal düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapıldı.

EBEVEYN İZNİ İLE ERİŞİM YASAKLANACAK

Söz konusu çalışmada, sosyal medya platformlarına erişim yaşının en az 15 olarak belirlenmesi öneriliyor. 15 yaşının altındaki çocukların ebeveyn izni olsa bile bu platformlara erişimi yasaklanacak. Bu yaş sınırlamasının etkin şekilde uygulanabilmesi için sosyal ağ sağlayıcılarının etkili yaş doğrulama sistemlerini devreye alması gerekecek.

YAŞA GÖRE OYUN DERECELENDİRMESİ GETİRİLECEK

Çevrim içi oyunlara yönelik genel bir yaş yasağının getirilmemesi planlanırken, yaşa göre bir derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek. Böylece çocukların yalnızca kendi yaş grubuna uygun oyunlara erişim sağlaması hedefleniyor. Bu uygulama ile dijital bağımlılığın ve uygunsuz içeriklere karşı risklerin azaltılması amaçlanıyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Bu çalışmada, Birleşik Krallık ve Avustralya’daki uygulamalara da dikkat çekiliyor. Avustralya’nın 16 yaş altındaki bireylere sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğu hatırlatılıyor. Söz konusu ülkede sosyal medya platformlarına ağır idari para cezaları uygulanıyor ve sorumluluk doğrudan şirketlere yükleniyor. Benzer düzenlemelerin diğer ülkelerde de tartışıldığı ifade ediliyor.

