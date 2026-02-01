Merkez Bankası Faaliyet İzinlerini İptal Etti

Kararlara göre, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ’nin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinleri iptal edildi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre, bu şirketlere daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde tanınan faaliyet izinlerinin, Kanun’un 16’ncı ve 19’uncu maddeleri tarafından iptal edildiği ifade edildi.

İZİN İPTALLERİ NEDENİ AÇIKLANDI

İzin iptallerinin, söz konusu şirketlerin düzenleyici mevzuatta belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi dolayısıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

