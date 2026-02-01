Özel Açıklamalarda Bulundu: Mecitözü İçin Yeni Projeler

Özel, ilçede birçok ihtiyacı karşılayacak 500 kişilik salon, düğün salonu, misafirhane ve kent lokantasından oluşan önemli bir yapının açılışında konuştu. İki yıl süren inşaat sürecinin 280 milyon liraya mal olduğunu belirten Özel, yapının 4 bin 250 metrekare arsa üzerinde inşa edildiğini, 192 kişilik konferans salonu, iki eğitim salonu ve fuaye alanlarıyla tam anlamıyla bir hizmet sunduğunu ifade etti. Bu eser, Ekrem Başkan’ın Anadolu’ya gerçekleştirdiği 36. dokunuş olarak kaydedildi. Özel, “Çorum, Rize, deprem bölgesi gibi yerlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla, Ekrem Başkan’ın önerisi ve İBB çalışanlarının emekleri sayesinde kazandırdığımız 36. eser. Tüm engellemelere rağmen inşa ettik” dedi.

Mecitözü ilçesinin nüfusundaki düşüşe dikkat çeken Özel, “Nüfus 26 binden 13 bine düştü, AK Parti döneminde altı banka şubesi kapandı. Adliye, pancar dairesi, telekom, tapu dairesi, askerlik şubesi ve cezaevi gibi birçok kurum kapandı. Beke Kaplıcası ise 25 yıldır kapalı durumda” şeklinde konuştu. Özel, Mecitözü’nün eski günlerine dönebilmesi ve canlanabilmesi için “Bu binayı Mecitözü’ne kim yaptıysa onu cumhurbaşkanı yapmak lazım” ifadesini kullandı.

CHP’li BELEDİYELERİN BAŞARILARI

Özgür Özel, CHP’li belediyelerin Türkiye genelinde bugüne kadar 800 kreş, 77 öğrenci yurdu, 165 kent lokantası ve 160 halk market inşa ettiğini aktardı. Özel, “CHP’li belediyelere her türlü zorluğun çıkarıldığı bu dönemde, millet bizim kolumuzdan ayağa kaldırıyor. Omuz omuzayız, kol kolayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz” dedi.