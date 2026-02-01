İstanbul’da Sıcaklık Düşüyor: Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, batı bölgelerinde yağışlar şiddetleniyor.

YAĞIŞLARIN ARTACAĞI BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasının Trakya üzerinden bölgeyi etkilemesiyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bu sabah itibarıyla karla karışık yağmur görüldü. Yarın bu yağışların kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul’da da önümüzdeki pazartesi günü karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezi, pazartesi sabahı itibarıyla şehirde sıcaklıkların hızla düşeceğini belirtti. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı uyarısında bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

İstanbul Valiliği de soğuk hava ve yağmur için uyarılarda bulundu. 3 Şubat Salı günü şehrin en düşük sıcaklığının 2, en yüksek sıcaklığının ise 7 dereceye kadar inebileceğini duyuran Valilik, İstanbullulara kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlara karşı tedbirli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

