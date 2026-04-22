FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nın Grupları Belli Oldu

FIBA 2026 KADINLAR DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nın kura çekimi, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Kraftwerk’te yapıldı.

Türkiye, tarihindeki 3. Dünya Kupası’na katılacak ve kura çekiminde 4. torbadan yer aldı. Kura neticesinde Potanın Perileri, C Grubu’nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek.

< b >TURNUVANIN FORMATINA GÖRE MÜCADELE ŞARTLARI< /b >

Turnuvaya toplamda 16 takım katılacak ve bunlar 4 farklı grupta yer alacak. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü basamakta yer alan ekipler ise eleme maçları oynayacak.

< b >MAÇLAR BERLİN’DE DÜZENLENECEK< /b >

Çeyrek final, yarı final ve final aşamaları tek maç üzerinden oynanacak. Berlin’deki organizasyonda karşılaşmalar Max Schmeling Spor Salonu ve Berlin Arena’da gerçekleştirilecek.

